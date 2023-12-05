МО РФ: мобильная группа тульских десантников уничтожила под Соледаром пехоту ВСУ

Мобильная противотанковая группа Тульского гвардейского соединения ВДВ России уничтожила группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны России.
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