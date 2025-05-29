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Политика как она есть

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Опубликованы кадры тайной свадьбы Ивлеевой

Опубликованы кадры тайной свадьбы Ивлеевой

Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком. Об этом сообщает Thevoicemag.ru. 34-летняя артистка и 33-летний ведущий канала «Культура» расписались в Мурманске.

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