В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который вводит запрет на рекламу услуг тарологов. Об сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов.
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