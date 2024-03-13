Добрый Мир
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Добрый Мир

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Ограбление века. Евросоюз готовит акт экономической войны против России

Ограбление века. Евросоюз готовит акт экономической войны против России

Ограбление века.Сегодня 5K прочитали Европарламент подавляющим большинством голосов принял закон о введении уголовного наказания за обход санкций, который позволит конфисковать замороженные в ЕС активы россиян на десятки миллиардов евро.

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Комментарии
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В
Владимир
Частники знали во что вкладывали свои деньги. Они так решили...так получите и не плачьте!!! А за деньги государства гнилая Европа ответит по полной!!!
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