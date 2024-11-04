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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин сыграл 16:03 с «Калгари» – максимальное время в сезоне. У него голевой пас Драйзайтлю, 4 броска и 2 хита

Форвард «Эдмонтона» вышел на матч с «Флэймс» в звене с Леоном Драйзайтлем и Виктором Арвидссоном.  Уже на 21-й секунде встречи россиянин сделал голевой пас на немецкого нападающего.

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