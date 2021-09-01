И ты, Брут?

– Лена, ты позвонила? – Вова, ну, сколько можно? Это же не тетя Циля, которой можно намекать, что мы приедем по сто раз на дню! Это же целый Президент Америки! Три раза звонила, сбросили, не хотят разговаривать! – Это катастрофа, Лена! Он опять откажется от встречи, мы зря потратили деньги! Это позор, Лена! Неужто мне, как Порошенко, придется ловить его у туалета, чтобы просто поговорить? Лена, зачем мы летим? – Ну-у-у, в крайнем случае, прошвырнемся по магазинам, бутикам, салонам! Вова, ты смотришь на вопрос слишком мрачно, встряхнись, выпей, в конце концов! Ты же мужик! – Я не мужик, Лена, я Президент! – То есть сегодня я могу ни на что не рассчитывать? – Лена! Судьба Украины висит на волоске, а ты только о сексе и можешь думать! – Вот именно – думать, Вова! Говорят, у них тут есть классные бордели для одиноких дам, скучающих по страстному сексу! Пока ты будешь страдать за Неньку, я с твоего позволения прошвырнусь? Ну-у-у, пупсик, скучно же! – Нет, Лена, не хватало мне еще скандальной прессы с заголовками "Зеленские ходят по борделям в Америке!" Да и дорого это! Вот разберемся с делами, я тебе бесплатно устрою страстный секс! Но пока сама видишь, орел не хочет расправлять крылья! – Вова, пристегнись, сейчас нас будут сажать! – За что? Я же ничего не сделал! За что меня сажать? Есть же закон, должны быть доказательства, меня могут посадить только по решению суда! Требую политического убежища! Командир, срочно летим в Африку! Пустите меня, я спрыгну с парашютом, затеряюсь в джунглях, буду питаться жуками и тараканами! Только не в тюрьму! – Вова, успокойся, сажают не тебя, а самолет, мы прибыли в благословенную Америку! – Уф-ф-ф, нельзя же так, Лена, я чуть не сдох от твоих шуток! Выгляни в иллюминатор, глянь, кто встречает? Полиции нет? – Вова, до посадки еще десять минут, отсюда даже аэропорт выглядит, как хутор на пригорке! Сядь и успокойся! Президента великой Украины, защищающей весь прогрессивный мир от заразы больше.