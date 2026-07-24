Маргарита Суханкина выиграла суд на 8 миллионов рублей. Громкое дело группы "Мираж" закрыто

Певица Маргарита Суханкина выиграла суд у своего экс-продюсера Андрея Литягина.Длительное судебное разбирательство, продолжавшееся полтора года между Маргаритой Суханкиной, вокалисткой легендарной группы "Мираж", и её продюсером Андреем Литягиным, завершилось в пользу певицы.