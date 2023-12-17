ЦИК: группа избирателей должна подготовить документы для самовыдвижения Путина

Группе избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства теперь необходимо подготовить документы, чтобы российский лидер смог лично подать в ЦИК ходатайство о своем выдвижении.
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