Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Рыбаков
    КАК ПОСТРОИЛИ ТАК И УНИЧТОЖИТЬ МОГУТОфис премьера Изр...
  • Владимир Нелюбин
    Так нормальные родители так и поступают..Путин: дети из бо...
  • spss
    в России и плохих учителей даже не хватает,а узкоглазым "НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ"...за чей счет  будет такое удовольствие?Мишустин: есть пл...

ЦИК: группа избирателей должна подготовить документы для самовыдвижения Путина

ЦИК: группа избирателей должна подготовить документы для самовыдвижения Путина

Группе избирателей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства теперь необходимо подготовить документы, чтобы российский лидер смог лично подать в ЦИК ходатайство о своем выдвижении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх