Войска Вооруженных сил РФ наступают к важной трассе Запорожье – Курахово

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября, ФедералПресс. Российские войска готовы перерезать трассу Запорожье-Курахово. Они наступают к ней сразу по нескольким направлениям, заявил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
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