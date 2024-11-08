Войска Вооруженных сил РФ наступают к важной трассе Запорожье – Курахово

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября, ФедералПресс. Российские войска готовы перерезать трассу Запорожье-Курахово. Они наступают к ней сразу по нескольким направлениям, заявил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.