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Дипмиссии превратили в военкоматы: Захарова вскрыла циничную схему вербовки наемников для ВСУ

Дипмиссии превратили в военкоматы: Захарова вскрыла циничную схему вербовки наемников для ВСУ

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Москва ведет бескомпромиссную борьбу с международной сетью рекрутирования боевиков, развернутой киевским режимом прямо под прикрытием дипломатических представительств по всему миру.

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