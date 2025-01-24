CBS Evening News Says Goodbye to Norah O’Donnell With an Assist From Oprah Winfrey — WATCH

Norah O’Donnell has forfeit her anchor chair. CBS announced in July that O’Donnell would step down as host of CBS Evening News after the 2024 presidential election — and Thursday marked her final broadcast.
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