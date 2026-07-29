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Аргументы и Факты

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WSJ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

WSJ: влияние Нетаньяху на встрече с Трампом было слабее, чем раньше

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время нынешнего визита в Вашингтон располагал меньшим политическим влиянием на американскую администрацию, чем во время предыдущих встреч с президентом США Дональдом Трампом.

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