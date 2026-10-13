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Газета.ру

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Зеленский сообщил, что 12 октября Украина не получила от партнеров разведданные об ударах

Зеленский сообщил, что 12 октября Украина не получила от партнеров разведданные об ударах

Последствия обстрела Киева, 12 октября 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не получила от Запада предупреждения об ударе по Киеву вечером 12 октября.

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