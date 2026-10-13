Зеленский сообщил, что 12 октября Украина не получила от партнеров разведданные об ударах

Последствия обстрела Киева, 12 октября 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters Владимир Зеленский подтвердил, что Украина не получила от Запада предупреждения об ударе по Киеву вечером 12 октября.
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