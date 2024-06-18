"Это неудобно". Мэр Барнаула о том, почему площадь Сахарова изжила себя

По мнению Франка, городу нужна другая площадка для праздников в исторической части краевой столицы Площадь Сахарова в Барнауле изжила себя как место массовых мероприятий, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории.
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