"Это неудобно". Мэр Барнаула о том, почему площадь Сахарова изжила себя

По мнению Франка, городу нужна другая площадка для праздников в исторической части краевой столицы Площадь Сахарова в Барнауле изжила себя как место массовых мероприятий, заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк на конференции "Пространственное развитие территории.