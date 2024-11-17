Во вторник откроется продажа билетов в поезд Деда Мороза - он прибудет в Омск 19 декабря. Рассказали, сколько стоят билеты и где их купить.
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Во вторник откроется продажа билетов в поезд Деда Мороза - он прибудет в Омск 19 декабря. Рассказали, сколько стоят билеты и где их купить.