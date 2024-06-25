Бойцы рембата по пути на передовую с отремонтированной техникой уничтожили ДРГ ВСУ

Под командованием майора Алексея Каравайцева, российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, выполняя задачу по эвакуации и оперативному ремонту вооружений и техники, повреждённой на поле боя.
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