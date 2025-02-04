США не сможет урегулировать украинский конфликт, соглашаясь с предложением Украины. Желание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поживиться украинскими недрами поспособствует еще большей эскалации конфликта России и Украины.
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