Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Расширенный состав сборной без Дзюбы, Неймар выбыл до конца сезона, КПРФ против Fan ID, Винер отстранили на 2 года, убытки СКА, 100 подписчиков Мбаппе и другие новости

1. Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх