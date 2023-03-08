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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападений мигрантов в Петербурге

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту систематических нападений мигрантов на несовершеннолетних.

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