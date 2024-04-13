Выставку Сурикова в Русском музее посетили более 250 тысяч человек

Экспозицию «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» посетили более 250 тысяч человек. Это новый рекорд Русского музея по индивидуальному посещению, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.