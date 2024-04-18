К украинцам обратились со срочным предупреждением

Генеральный директор компании Yasno, которая входит в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в социальных сетях заявил, что в четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии