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Магомед Кабардиев ответил Грозину: «Я сделаю из этого гангстера пельмень»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев ответил на высказывание своего соперника по финалу гран-при «Наше Дело» Александра Грозина:  «Я сделаю из этого Уральского гангстера Уральского пельменя» Ранее появилось видео, где Грозин обещает Кабардиеву «снести башку».

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