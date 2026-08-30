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More than 20 people missing after Grand Canyon flash flooding

More than 20 people missing after Grand Canyon flash flooding

More than 20 people are missing after "significant" flash flooding struck areas around the Grand Canyon, according to officials on Sunday.

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