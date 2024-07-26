Москва хочет выяснить, почему Киев вдруг вспомнил о переговорах — Небензя

Российская сторона хотела бы выяснить, почему украинские власти внезапно согласились вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил постпред России при организации Василий Небензя 26 июля на заседании Совбеза ООН.
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