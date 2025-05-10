Сижу я, мои хорошие, вяжу варежки для внуков, а в голове всё эта история из московских парков крутится.
Иностранные ОПГ захватили все бесплатные беседки для барбекю в Москве и сдают их в аренду
Комментарии
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Гулька
Дальше будет только хуже... эти додумаются до того, что проезды по улицам продавать начнут и парковки во дворах...
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10 час.
Наталия Астахова
Ну и что, сообщите Собянину, он быстро порядок наведет
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8 час.
Николай Грузан
Ну что ж мы хотим, русские. Когда в конце 90 - тых государи наши пришедшие к власти плюнули на народ и перестали поставлять продукцию в магазины, сделав полный колапс со снабжением -- Кто взялся за это дело? Да все кроме ждущих русских - армяне, грузины и др. Они проворней, больше приспособлены к выживанию.
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2 час.
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