Иностранные ОПГ захватили все бесплатные беседки для барбекю в Москве и сдают их в аренду

Дальше будет только хуже... эти додумаются до того, что проезды по улицам продавать начнут и парковки во дворах...

Николай Грузан

Ну что ж мы хотим, русские. Когда в конце 90 - тых государи наши пришедшие к власти плюнули на народ и перестали поставлять продукцию в магазины, сделав полный колапс со снабжением -- Кто взялся за это дело? Да все кроме ждущих русских - армяне, грузины и др. Они проворней, больше приспособлены к выживанию.