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Когда отдых — это стресс: в чём россияне видят главную трудность отпуска

Когда отдых — это стресс: в чём россияне видят главную трудность отпуска

Россияне рассказали, что сложнее всего даётся в отпуске: исследование выявило главные трудности отдыха.

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