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Орлов о Пиняеве: «Видели его лицо? Натруженный мужик какой-то. Он может быть вишенкой на торте. Сейчас торта нет, и «Локо» выглядит никак»

Орлов о Пиняеве: «Видели его лицо? Натруженный мужик какой-то. Он может быть вишенкой на торте. Сейчас торта нет, и «Локо» выглядит никак»

«У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду.

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