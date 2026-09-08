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Нижегородская правда

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Комплексы фотовидеофиксации выявили 1500 нарушений ПДД в Нижегородской области

Комплексы фотовидеофиксации выявили 1500 нарушений ПДД в Нижегородской области

С начала года в Нижегородской области камеры зафиксировали 1500 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходам на переходах.

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