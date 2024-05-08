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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич, Кроос, Карвахаль и Начо могут повторить рекорд Хенто по числу побед в ЛЧ/КЕЧ – 6. Они обойдут Роналду, Бензема, Бэйла, Мальдини, Ди Стефано

Мадридский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей). Если «Реал» обыграет дортмундскую «Боруссию» в финале, то Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторят рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев.

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