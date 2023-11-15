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«Лейкерс» повторили клубный рекорд по реализованным 3-очковым за матч – 22 против «Мемфиса»

«Лейкерс» во вторник повторили клубный рекорд по реализованным 3-очковым за матч. Во встрече против «Мемфиса» (134:107) калифорнийцы общими усилиями отправили в цель 22 дальних броска.

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