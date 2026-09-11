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Земля

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Земельные изменения 2026 года: что проверить каждому собственнику, чтобы не потерять деньги и участок

Земельные изменения 2026 года: что проверить каждому собственнику, чтобы не потерять деньги и участок

Когда речь заходит о земельных вопросах, многие из нас предпочитают откладывать разбирательства до момента, пока не возникнет острая необходимость.

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