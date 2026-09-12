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Давид Манукян провел рум-тур по номеру отеля с видом на горы в Китае

Давид Манукян провел рум-тур по номеру отеля с видом на горы в Китае

Недавно Давид Манукян вместе с Мари Краймбрери отправились покорять Китай. Сегодня блогер пригласил подписчиков в шикарный номер и показал, как вместе с женой отрывается в поднебесной.

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