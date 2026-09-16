Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций против РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России. Ранее документ уже был ранее принят Сенатом.
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А мы всё ещё хотим наладить с ними какие то отношения? И делаем вид что это не они поставляют оружие, наводят ракеты на наши города с мирным населением. Когда то Хрущёв не боялся и долбил ботинком в ООН, а так же шёл на конфронтацию и спасал Кубу! Что с нами произошло и мы стали такими уступчивыми!