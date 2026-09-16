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Аргументы и Факты

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Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций против РФ

Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций против РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России. Ранее документ уже был ранее принят Сенатом.

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Геннадий Бережнов

А мы всё ещё хотим наладить с ними какие то отношения? И делаем вид что это не они поставляют оружие, наводят ракеты на наши города с мирным населением. Когда то Хрущёв не боялся и долбил ботинком в ООН, а так же шёл на конфронтацию и спасал Кубу! Что с нами произошло и мы стали такими уступчивыми!