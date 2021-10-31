Астраханский врач «красной зоны» рассказал об агрессивном штамме COVID-19

Уролог Александро-Мариинской больницы Астрахани Сергей Выборнов, осуществляющий врачебную деятельность вот уже более 1,5 лет в «красной зоне», рассказал о том, что происходит в ковидных госпиталях и высказался об агрессивном штамме коронавируса.