Южный Федеральный

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Астраханский врач «красной зоны» рассказал об агрессивном штамме COVID-19

Астраханский врач «красной зоны» рассказал об агрессивном штамме COVID-19

Уролог Александро-Мариинской больницы Астрахани Сергей Выборнов, осуществляющий врачебную деятельность вот уже более 1,5 лет в «красной зоне», рассказал о том, что происходит в ковидных госпиталях и высказался об агрессивном штамме коронавируса.

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