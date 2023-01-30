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Пушистые причуды: 9 привычек питомцев, которые ставят нас в тупик

Пушистые причуды: 9 привычек питомцев, которые ставят нас в тупик

Мы думаем, что отлично понимаем своих любимцев, но порой кажется, что они намеренно сводят нас с ума, причем с самым невинным выражением симпатичной морды «Вокруг света» объясняет, с чем связаны несколько распространенных привычек домашних животных.

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