Макс Ферстаппен: «Мы с Норрисом оба выжимали друг друга, но обгонять за пределами трассы все-таки нельзя»

Ферстаппен высказался о борьбе с Норрисом на Гран-при США. Пилот «Ред Булл» отметил, что старался максимально жестко побороться с Ландо Норрисом, учитывая, что тот является его прямым конкурентом в борьбе за титул.
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