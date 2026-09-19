Актриса Ольга Сидорова: скандал в Щуке, роман с Шахназаровым и новая жизнь без глянца

В начале нулевых Ольгу Сидорову наперебой называли «русской Барби». За эффектным фасадом — глянцевыми обложками, ролями экранных красавиц и громким романом с маститым режиссёром — скрывалась совсем другая реальность, где за право заниматься любимой профессией и быть собой приходилось постоянно бороться.