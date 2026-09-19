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Актриса Ольга Сидорова: скандал в Щуке, роман с Шахназаровым и новая жизнь без глянца

Актриса Ольга Сидорова: скандал в Щуке, роман с Шахназаровым и новая жизнь без глянца

В начале нулевых Ольгу Сидорову наперебой называли «русской Барби». За эффектным фасадом — глянцевыми обложками, ролями экранных красавиц и громким романом с маститым режиссёром — скрывалась совсем другая реальность, где за право заниматься любимой профессией и быть собой приходилось постоянно бороться.

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