«Росатом»: удар украинской армии по оборудованию ЗАЭС является фактом ядерного терроризма

В корпорации прокомментировали атаку по станции со стороны ВСУ Атаку беспилотниками со стороны украинской армии по оборудованию Запорожской АЭС можно назвать фактом ядерного терроризма, считают в государственной корпорации «Росатом».
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