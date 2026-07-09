Прорицательница Наталья Рудая о своих воспоминаниях прошлых воплощений: Она помнит два глобальных катаклизма - Перезагрузки Земли Наталья Рудая, обладающая даром ясновидения, рассказывает о воспоминаниях, связанных с её прошлыми существованиями: она утверждает, что помнит два события, которые можно интерпретировать как "перезагрузки" Земли.
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