В Ростове отремонтируют переход с мозаикой за 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону определили подрядчика для ремонта подземного перехода на Буденновском проспекте — победитель конкурса выполнит работы за 2 миллиона рублей, что на 500 тысяч ниже начальной сметы.
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