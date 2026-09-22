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Царьград

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В Ростове отремонтируют переход с мозаикой за 2 млн рублей

В Ростове отремонтируют переход с мозаикой за 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону определили подрядчика для ремонта подземного перехода на Буденновском проспекте — победитель конкурса выполнит работы за 2 миллиона рублей, что на 500 тысяч ниже начальной сметы.

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