Readovka Почему не нужно называть ксенофобами тех, кто просит взвешенной миграционной политики. В последние дни в сети гремит дискуссия из-за высказываний двух представителей Госдумы о миграционной политике.
Враги или дураки?: Спасти рядового мигранта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Владимир Крашенинников
Матвейчев, Федоров и и им подобные однозначно враги России и ими должна заниматься прокуратура. Далее суд и его решение в соответствии с законом о предательстве родины.
Ответить
5 час.
Матвей Барбаросский
Поселить этих ... вместе с семьями в Люберцах, Балашихе или Котельниках.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии