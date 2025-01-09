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Враги или дураки?: Спасти рядового мигранта

Враги или дураки?: Спасти рядового мигранта

Readovka Почему не нужно называть ксенофобами тех, кто просит взвешенной миграционной политики. В последние дни в сети гремит дискуссия из-за высказываний двух представителей Госдумы о миграционной политике.

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Комментарии
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ВК
Владимир Крашенинников
Матвейчев, Федоров и и им подобные однозначно враги России и ими должна заниматься прокуратура. Далее суд и его решение в соответствии с законом о предательстве родины.
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5 час.
Матвей Барбаросский
Поселить этих ... вместе с семьями в Люберцах, Балашихе или Котельниках.
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3 час.

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