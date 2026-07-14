«Для противодействия России»: в Армении начнёт работать специальная миссия ЕС По. https://nextwar.clan.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Для противодействия России»: в Армении начнёт работать специальная миссия ЕС По. https://nextwar.clan.
Свежие комментарии