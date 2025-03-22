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Петербургский дневник

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Алла Манилова: «У Сергея Корнеева всегда были безумная любовь и тяга к Петербургу»

Алла Манилова: «У Сергея Корнеева всегда были безумная любовь и тяга к Петербургу»

Бывший председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга ушел из жизни 22 марта Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова подчеркнула, что Сергей Корнеев был истинным петербуржцем, которого всегда тянуло в родной город «Сергей – блистательный профессионал, очень одаренный, бесконечно талантливый.

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