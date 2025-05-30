Циркадные ритмы и сезонность: как солнечный свет влияет на наш сон и здоровье

Новое исследование Мичиганского университета (University of Michigan) показывает, что, несмотря на современные условия жизни, циркадные ритмы человека всё ещё отслеживают сезонные изменения в дневном свете.
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