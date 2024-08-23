Тульский «Арсенал» сыграет на выезде в Тюмени

Сегодня тульский «Арсенал» в выездном матче 7-го тура МЕЛБЕТ Первой лиги встречается с ФК «Тюмень».Сегодня на стадионе «Геолог» в Тюмени состоится матч 7-го тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ, в котором местная «Тюмень» сыграет против тульского «Арсенала».