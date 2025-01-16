Британское издание The Telegraph пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждают отправку британских и французских войск на Украину в качестве миротворческих сил после любого потенциального соглашения о прекращении войны.
Отправка западных войск на Украину: Макрону со Стармером и хочется и колется
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Куда этим двум огурцы есть, если с рассола уже дрищут!!!! Вояки епт!
Ответить
17 час.
Гарибян Сусанна
Вот идиоты! Как же им хочется нагадить России, даже своих солдат не жалко положить ради этого. А что скажут матери и жёны этих солдат, готовы ли они ради амбиций двух придурков-политиков, потерять своих детей и мужей?
Ответить
17 час.
Daddy Bo
До тех пор, пока "миротворцы" будут рассматривать проблему в ракурсе "можно ли России сохранить то, что она очистила от нацистов и насколько надолго" и какие гарантии будут у Украины (забыв о том, что два еврогаранта уже доохраняли права Украины до полномасштабной для этой страны войны), забыв о том, что права есть пу обеих сторон переговора, можно считать это просто дурацкой болтовнёй.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии