Отправка западных войск на Украину: Макрону со Стармером и хочется и колется

Вот идиоты! Как же им хочется нагадить России, даже своих солдат не жалко положить ради этого. А что скажут матери и жёны этих солдат, готовы ли они ради амбиций двух придурков-политиков, потерять своих детей и мужей?

Daddy Bo

До тех пор, пока "миротворцы" будут рассматривать проблему в ракурсе "можно ли России сохранить то, что она очистила от нацистов и насколько надолго" и какие гарантии будут у Украины (забыв о том, что два еврогаранта уже доохраняли права Украины до полномасштабной для этой страны войны), забыв о том, что права есть пу обеих сторон переговора, можно считать это просто дурацкой болтовнёй.