Первые фото со свадьбы Бородиной с Сердюковым — невеста в брюках и шляпке

Телеведущая вышла замуж в третий раз. Ксения Бородина соцсетиКсения Бородина накануне тайно расписалась со своим возлюбленным 42-летняя телезвезда отказалась от платья невесты в пользу белых брюк и топа, дополнив свой образ шляпкой с вуалью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии