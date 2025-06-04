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Первые фото со свадьбы Бородиной с Сердюковым — невеста в брюках и шляпке

Первые фото со свадьбы Бородиной с Сердюковым — невеста в брюках и шляпке

Телеведущая вышла замуж в третий раз. Ксения Бородина соцсетиКсения Бородина накануне тайно расписалась со своим возлюбленным 42-летняя телезвезда отказалась от платья невесты в пользу белых брюк и топа, дополнив свой образ шляпкой с вуалью.

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