Морозы до минус 33-х градусов обещают в Челябинской области

Синоптики опубликовали свежие данные.На Южном Урале похолодает до минус 33-х, но не везде. Как сообщается на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие температурные значения прогнозируются на субботу, 16 декабря 2023 года в горах и низинах области.