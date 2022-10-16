Военное обозрение

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Российская армия глазами зарубежного читателя в красках

Российская армия глазами зарубежного читателя в красках

Необходимое предисловие. Наш читатель, Парвис Расулов, в прошлом офицер Советской Армии, который проживает на противоположной стороне мира, прислал в редакцию свое видение процессов, происходящих на территории Новой России и Украины.

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