Российская армия глазами зарубежного читателя в красках

Необходимое предисловие. Наш читатель, Парвис Расулов, в прошлом офицер Советской Армии, который проживает на противоположной стороне мира, прислал в редакцию свое видение процессов, происходящих на территории Новой России и Украины.
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