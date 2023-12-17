Жительница Дахаба сравнила звук атаки БПЛА с падающим зданием

Утром 16 декабря египетский курортный город Дахаба оглушил необычный звук, громкий и глухой — это силы противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся, вероятно, со стороны Йемена.
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